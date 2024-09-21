Yol kenarındaki dolapta gizemli vana buldu! İnternete sorduğu soruyla insanları ikiye böldü

21 Eylül 2024 12:05 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 12:34

İngiltere'de bir adam, yürüyüş yaptığı sırada yol kenarındaki bir dolapta gizemli bir vana buldu. Fotoğrafını çeken adam Reddit'te paylaştı. Endişelere yol açan sorusu sonrası internet ikiye bölündü

İngiltere'de bir adam​ yürüyüşe çıktığı sırada yol kenarındaki bir dolabın içinde “gizemli bir vana” keşfetti. Vananın fotoğrafını çeken adam internete sorduğu soruyla insanları endişelendirdi.

Reddit​'teki diğer kullanıcılara yeşil bir dolapta bulunan vanayı çevirip çevirmemesi gerektiğini sordu.

Reddit'te paylaşımda bulunan adam fotoğrafın ardından şöyle dedi: "Gizemli vanayı çevirmeli miyim? Yol kenarındaki bu dolabın kapağı düşmüş ve gizemli bir vana ortaya çıkmış. Çevireyim mi? Ölecek miyim?"

İnsanlar kolu çevirmenin fotoğrafı çeken ve neye bağlı olduğunu bulmaya çalışan adama zarar verip vermeyeceği konusunda ikiye bölündü. Diğerleri o kadar endişeli değildi ve ona kolu ne olursa olsun çevirmesini söylediler.

"LÜTFEN YAPMAYIN, O DÜNYA'NIN ŞİŞMESİNİ SAĞLAYAN VANA"

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazdı:

"Açıkçası, evet. Muhtemelen ölmeyeceksin. Eğer ölürseniz, cesur bir maceracı olarak ölmüş olursunuz."

Bir başkası da şöyle ekledi: "Eğer döndürülmek istemeseydi, valf şeklinde olmazdı."

Üçüncü bir kullanıcı şakayla karışık bir yorumda bulundu: "Lütfen yapmayın, o Dünya'nın şişmesini sağlayan vana."

Forumun bazı üyeleri kolun kullanım alanını belirlemeyi başardı ve onu rahat bırakmayı önerdi.

SONUNDA BİRİ İŞLEVİNİ AÇIKLADI

Bir kullanıcı, "İngiltere'de sarı kol gazı, yani şehir gazını gösterir. Bu ya basıncı kontrol etmek için bir gösterge portu ya da bir numune noktası gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi. Diğerleri ise gaz tedariki genel vanalardan yönlendirildiği için kolun çalışıp çalışmadığını sorguladı.

Ancak bir başkası dokunulmaması konusunda uyarıda bulunarak şunları söyledi: “Sarı genellikle gazdır, ancak emin olmak için kolu çevirmeniz gerekecek. Belediyenin vanaları yanlış etiketlemesine izin veremeyiz, bu yüzden görevinizi yapın.”