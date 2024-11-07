Yolcu otobüsleri toprak altında kaldı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarcasından haber alınamıyor

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Kasım 2024 11:07 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 11:32

Kamerun’da şiddetli yağışların ardından gelen toprak kayması faciaya sebep oldu. 3 yolcu otobüsü ve çok sayıda işçi toprak altında kaldı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, onlarca kişiden de haber alınamadığı ifade edildi.

Kamerun’da şiddetli yağışların ardından sel felaketi meydana geldi. 3 yolcu otobüsü ve çok sayıda işçi toprak altında kaldı. Ülkenin Batı Eyaleti’ndeki Dschang şehriyle Douala'yı birbirine bağlayan otoyolun bir bölümünde gerçekleşen felaketin arıdından Kamerun Bayındırlık Bakanı Emmanuel Nganou Djoumessi, bölgeyi ziyaret etti. ÇOK SAYIDA KİŞİ TOPRAK ALTINDA, ONLARCA KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR Bakan Djoumessi yaptığı açıklamada şiddetli yağışların Salı günü toprak kaymasına yol açtığını ifade etti. Olayın ardından toprak altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını dile getiren Djoumessi, çok sayıda kişinin hala toprak altında olduğunu dile getirdi.

Kamerunlu yetkililer ise, olayın ardından 50 kişiden haber alınamadığını bildirdi. İlgili Haberler Uluslararası tünel inşaatında göçük: İşçiler toprak altında kaldı Otobüs beton tünele saplandı! Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var