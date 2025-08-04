Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Valizden çocuk çıktı

Yeni Zelanda'da otobüsün bagaj bölümüne gitmek isteyen bir yolcu yakayı ele verdi. Valizin hareket etmesinden şüphelenen şoför, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

BAGAJ BÖLÜMÜNE GİTMEK İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Ülke basındaki haberlere göre, polis tarafından yapılan açıklamada, bir yolcunun bagajların yer aldığı bölüme erişim istemesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

ŞOFÖR VALİZİN HAREKET ETTİĞİNİ FARK ETTİ

Polis açıklamasına göre, otobüs şoförü, valizin hareket ettiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İÇİNDEN ÇOCUK ÇIKTI

Açıklamada, "Şoför valizi açtığında içinde 2 yaşındaki küçük kızı buldu" ifadesine yer verildi. Çocuğun bulunduğunda aşırı sıcak nedeniyle terlemiş olduğu aktarılan açıklamada, fiziksel olarak ciddi bir yaralanma tespit edilmediği kaydedildi.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 27 yaşındaki kadın, "kötü muamele ve ihmalkarlık" suçlamasıyla yargılanacak.