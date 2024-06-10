Yolcu otobüsüne terör saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:38
Hindistan’da bir yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında vadiye yuvarlanan otobüste bulunan 10 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı.
Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir yolcu otobüsüne terör saldırısı düzenlendi.
OTOBÜS VADİYE YUVARLANDI
Saldırı sonrası yapılan açıklamada; şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs vadiye yuvarlandı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI
Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından arama operasyonu başlatıldı.
Hindistan Başbakan Narendra Modi’nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı