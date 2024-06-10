Yolcu otobüsüne terör saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

10 Haziran 2024 11:38 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:38

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir yolcu otobüsüne terör saldırısı düzenlendi.

OTOBÜS VADİYE YUVARLANDI

Saldırı sonrası yapılan açıklamada; şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs vadiye yuvarlandı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından arama operasyonu başlatıldı.

Hindistan Başbakan Narendra Modi’nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı.