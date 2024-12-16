Nijerya'da yolcu teknesi battı: 20 kişi boğularak can verdi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Aralık 2024 03:49 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 03:50
Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan tekne battı. Feci olay sonrası 20 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
Nijerya'da tekne faciası meydana geldi. Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, eyaletin Igatu bölgesinde pazardan dönenlerin bindikleri ahşap teknenin Benue Nehri'nde battığını belirtti.
20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Anene, kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 11 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.
Kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini aktaran Anene, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı