Yolcu treni raydan çıktı! Güney Afrika'daki kazada çok sayıda yaralı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 14:33 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:38
Güney Afrika'da yolcu treni raydan çıktı. Western Cape eyaletindeki Dal Josafat yakınlarında ilerleyen trende korku dolu anlar yaşandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletindeki Dal Josafat yakınlarında tren kazası meydana geldi. Cape Town'dan yola çıkıp Wellignton'a doğru ilerleyen trenin 2 vagonu raydan çıktı.
Western Cape Metrorail demir yolu hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan 25 yolcunun ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı