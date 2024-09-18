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Yolcu treni raydan çıktı! Güney Afrika'daki kazada çok sayıda yaralı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Eylül 2024 14:33 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:38

Güney Afrika'da yolcu treni raydan çıktı. Western Cape eyaletindeki Dal Josafat yakınlarında ilerleyen trende korku dolu anlar yaşandı.

Güney Afrika​ Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletindeki Dal Josafat yakınlarında tren kazası​ meydana geldi. Cape Town'dan yola çıkıp Wellignton'a doğru ilerleyen trenin 2 vagonu raydan çıktı. 

Yolcu treni raydan çıktı! Güney Afrika'daki kazada çok sayıda yaralı - 1. Resim

Western Cape Metrorail demir yolu hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan 25 yolcunun ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yolcu treni raydan çıktı! Güney Afrika'daki kazada çok sayıda yaralı - 2. Resim

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu treni raydan çıktı! Güney Afrika'daki kazada çok sayıda yaralı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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