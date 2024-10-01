Yolcu uçağı piste inerken tekeri patladı, facia kıl payı önlendi! Uçuşlar askıya alındı

01 Ekim 2024 15:21 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:40

Ryanair havayolu şirketine ait FR846 sefer sayılı Barselona-Milano seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağı kaosa neden oldu. Varış havalimanında piste inişi sırasında uçağın tekeri patladı.

Yerel medyanın haberine göre, İtalya'nın Milano​ kenti yakınlarındaki Bergamo Orio al Serio havalimanına yerel saatle sabah 8 sıralarında Barselona​'dan gelen Ryanair havayolu şirketine ait FR846 sefer sayılı yolcu uçağı iniş yapıyordu. Piste teker koyan uçağın ön tekerleri nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yolcular pistteki seyyar merdivenler aracılığıyla uçaktan indirilirken, yaşanan kazada kimsenin yaralanmaherhangi bir yaralanma bildirilmedi. Bergamo merkezden 2, havalimanından 5 acil durum aracı hızlıca olay yerine müdahale etti.

PİST TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ancak uçağın piste verdiği hasar nedeniyle, uçuşların yerel saatle en az akşam 5'e kadar askıya alındığı bildirildi. İtalyan medyasına göre pistin yeniden açılması öğleden sonra olarak planlanıyor.

Sky Italia'ya göre, gelen uçuşlar Milan Malpensa ve Verona gibi diğer havalimanlarına yönlendirildi. Pist temizleme çalışmaları devam ediyor ve tamamlandığında uçak kaldırılıp havalimanı yeniden trafiğe açılacak.

RYANAIR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ryanair havayolu şirketi yaptığı açıklamada, “FR846 sefer sayılı Barselona-Milano Bergamo uçuşu (1 Ekim) Milano Bergamo Havalimanı'na inişte bir lastik sorunu yaşamıştır. Yolcular normal bir şekilde uçaktan inmiş ve uçak mühendisler tarafından incelenmiş olup, şu anda uçağın hizmete geri dönebilmesi için bakım çalışmaları devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.