Yolcu uçağına kurşun yağmuru! Tüm uçuşlar askıya alındı

12 Kasım 2024 09:37 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:38

ABD'nin California eyaletinden Karayip ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e gitmekte olan 951 sefer sayılı Airbus A320 model Spirit Airlines uçağı, inişi sırasında silahlı çetelerin saldırısına uğradı. Olayda bir uçuş görevlisi hafif yaralanırken, Haiti'ye yapılan tüm uçuşlar askıya alındı.

Uçak arabaya çarptı! Çok sayıda ölü var

Uçak arabaya çarptı! Çok sayıda ölü var

ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ye 951 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren ABD merkezli Spirit Airlines Airbus A320 model uçağı iniş sırasında, silahlı çete üyesi olduğu düşünülen kişilerce açılan ateş sonucu isabet aldı.

Miami Herald'ın haberine göre, kurşunlara hedef olan Spirit Airlines uçağı, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Spirit Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, Santiago Havalimanına inen uçağın ilk incelemeler sonucu kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığını, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

"HİZMETLERİMİZİ ASKIYA ALDIK"

Dominik Cumhuriyeti'ne inen yolcuların yeni bir uçakla Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'na geri götürüldüğünü kaydeden sözcü, "Yolcularımız ve uçuş görevlilerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir ve ikinci bir emre kadar Port-au- Prince ve Cap-Haitien'deki hizmetimizi askıya aldık." ifadelerine yer verdi.

Olayın ardından Haiti'nin başkenti Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşlar durdurulurken, ABD'deki tüm havayolu şirketleri de Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ye uçuşları askıya aldı.