Yolcu uçağının tekerlek yuvasından ceset çıktı! Nasıl girdiği bilinmiyor

26 Aralık 2024 09:02 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:04

United Airlines'a ait Chicago'dan Hawaii'ye giden yolcu uçağının ana iniş takımlarından birinin tekerlek yuvasında ceset bulundu.

Chicago'nun O'Hare Havaalanı'ndan ayrılarak salı günü öğleden sonra Hawaii'nin Maui kentindeki Kahului Havalimanı’na inen UA202 sefer sayılı uçağın ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset​ bulundu.

NASIL GİRDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

CBS News'e açıklama yapan United Airlines yetkilileri, cesedin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman girdiğinin henüz belirlenemediğini söyledi.

Maui Polis Departmanı yetkilileri ise şu an için kamuoyuyla paylaşılabilecek detayların sınırlı olduğunu belirterek, Konuyla ilgili aktif bir soruşturma yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

HİPOKSİ GELİŞİYOR

Diğer yandan Amerikan Federal Havacılık İdaresi, tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem olduğunu ancak bu durumun çoğunlukla ölümle sonuçlandığını belirten bir açıklama yaptı.

Bu yöntemi seçen kaçak yolcularda, uçağın irtifa kazanmasıyla birlikte, aşırı soğuk nedeniyle hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle hipoksi meydana gelebiliyor. Ayrıca iniş takımlarının açılıp kapanması sırasında yolcular ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

HİPOKSİ NEDİR?

Hipoksi, dokuların işlevini sürdürebilecek düzeyde oksijene sahip olmaması ile zihinde bulanıklık, huzursuzluk, nefes güçlüğü gibi semptomlara neden olan rahatsızlıktır. İnsan vücudunun temel öğelerinden biri olan oksijenin vücutta yeterli düzeyde olması gerekir. Hastalık olarak değerlendirilmeyen ancak bireyde bazı semptomlara neden olan hipoksi genellikle hipoksemi ile karıştırılır ancak hipoksi ve hipoksemi birbirinden farklıdır. Hipoksi vakaları ölümle sonuçlanabilir. (Memorial)