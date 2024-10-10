Yolcuyu raylara iten evsizin cezası kesildi! Savunması 'pes' dedirtti

10 Ekim 2024 16:53 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:07

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonundaki bir yolcuyu raylara iten evsiz Brwa Shorsh'un cezası kesildi. Mahkemede ilginç bir savunma yapan Shorsh, raylara ittiği Tadeusz Potoczek'in kendisine kötü baktığını söyledi.

Londra​'nın göbeğinde bulunan Oxford Circus Metro İstasyonu'nda şubat ayında meydana gelen korkunç olayın mahkemesi görüldü. 24 yaşında, sokaklarda yaşayan Brwa Shorsh, 60 yaşındaki Tadeusz Potoczek'i metro raylarına itme suçuyla hakim karşısına çıktı. Shorsh, Potoczek'in kendisine "kötü baktığını" düşünerek bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme, Shorsh'u cinayet girişiminden suçlu buldu, en 8 yıl hapiste kalacak. Savcı Maxine Jarrousse-Jones, "Bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Yolcular güvenle seyahat edebilmelidir" dedi. NE OLMUŞTU? Oxford Circus Metro İstasyonu'nda, 3 Şubat günü Brwa Shorsh, 60 yaşındaki Tadeusz Potoczek'i metro raylarına itti. Potoczek elektrikli raya çarpmadı ve cesur bir yolcu tarafından kurtarıldı. Olayın kahramanı olan ve Potoczek'i kurtaran yolcuya, cesareti için 1.000 sterlin ödül verildi. İlgili Haberler İş stresi felç bıraktı! Tıp uzmanları şaşkına döndü Etkileyici keşif karşısında uzmanlardan 'tehlike' uyarısı: 40 bin G kuvvetinde zehirli olabilir!