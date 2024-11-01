Yollar sular altında kaldı, timsahlar yollara düştü! Devasa sürüngen tehlikesi

01 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:20

Büyük tehlike bir kez daha gözler önüne serildi. Avustralya'da gelgitler nedeniyle yollar su altında kalınca, timsahlar da yollara düştü. İnsanların yürüyüp geçtiği yollarda devasa sürüngenlerin bulunması tedirginliğe neden oldu.

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Avustralya'da yaşayan fotoğrafçı Matt Campbell, büyük tehlikeyi insanlara tedbirli olmaları için servis etti. Ülkenin kuzeyinde su kenarında yürüyüş yapanları fotoğraflayan Campbell kısa bir süre sonra aynı yerde timsahları fotoğrafladı. Gelgit sebebiyle yolların sular altında kaldığını ve akış sebebiyle balıkların, timsahların ağzına düştüğü nokta haline gelmesi nedeniyle devasa sürüngenlerin yollarda olduğuna dikkat çekti.

Su kenarında kamp alanının da olması nedeniyle çok sayıda insanın balık tuttuğunu hatta çocukların oynadığını belirten Campbell, aynı bölgede her 30 ila 40 metrede timsah gördüğünü söyledi. Campbell, gördüklerini ise şöyle anlattı:

"Orada balık tutan bir beyefendi vardı ve ayakları suyun kenarındaydı. Timsahın olduğu yolda duruyordu ve evet tam suyun kenarında duruyordu. Aynı noktada aynı şeyi yapan iki küçük çocuk da gördüm."

Kilometre başına yaklaşık 5 ila 9 timsah olduğunu söyleyen Campbell, Kakadu Ulusal Parkı içinde bulunan kötü şöhretli su yolunda yaklaşık 10 bin bilinen timsah olduğunun da altını çizdi.