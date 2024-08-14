Yolsuzlukla suçlanan milletvekilini görevlendirmişti! Tayland Anayasa Mahkemesi başbakana cezasını kesti

14 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:01

Tayland’da Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan milletvekili Pichit Chuenban’ı kabinede görevlendiren Başbakan Srettha Thavisin’in azline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Thavisin’in meydan okuyan davranışlar sergileyerek, “etik kuralları” ihlal ettiği gerekçesiyle 4’e karşı 5 oyla görevden alınmasına hükmetti.

Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen Thavisin, “Dürüstlüğümden eminim. Üzülüyorum ama karara katılmadığımı söylemiyorum” dedi.

Pichit Chuenban

GÖREVDEN ALINAN ÜÇÜNCÜ BAŞBAKAN

Parlamento yeni başbakan belirleyene kadar Thavisin’in yerine geçici lider seçilecek. Bir yıldan kısa bir süredir görevde olan 67 yaşındaki Thavisin, son 16 yılda mahkeme tarafından görevden alınan üçüncü başbakan oldu.

Anayasa Mahkemesi, mayıs ayının başında 40 senatörün imzasıyla Thavisin’in görevden alınmasına ilişkin dilekçeyi kabul etmişti.