Yöneticilerine kızdı menüleri hackledi fiyatları değiştirip küfürler yazdı

ABD'nin Florida eyaletindeki Walt Disney World'de çalışan Michael Scheuer, eğlence kompleksindeki restoranların menülerini hackledi. Scheuer, fiyatları değiştirdi, argo ifadeler yerleştirdi ve alerjen uyarıları kaldırdı.

RUHSAL SAĞLIĞI İYİ DEĞİL SAVUNMASI

Mahkeme kayıtlarına göre bu değişiklikler hiçbir zaman menüye yansımadı fakat Scheuer, Disney'e 620 bin, menü yapma programını Disney'e sağlayan yazılım şirketineyse 70 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

New York Post'un haberine göre Michael Scheuer'in yöneticileriyle kavga ettiği bu yüzden menüleri hacklediği ortaya çıktı. Scheuer'in avukatı David Haas, bu hamlelerin fark edileceğini düşünen müvekkilinin Disney'in dikkatini çekmek istediğini öne sürdü. Ayrıca ruhsal sağlık sorunları yaşadığını iddia etti.