YouTube'dan izlediği videoyla ameliyat yaptı! 15 yaşındaki genç öldü

09 Eylül 2024 10:33 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:58

Hindistan'ın Bihar eyaletinde skandal bir olay meydana geldi. Bir doktorun YouTube'dan video izleyerek safra kesesi ameliyatı yaptığı, 15 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu öne sürüldü.

Hindistan sahte doktor skandalıyla çalkalandı. Bihar eyaletinde bir doktorun safra kesesi ameliyatı yaparken YouTube'dan video izleyerek yardım aldığı öne sürüldü. 15 yaşındaki bir gence ameliyat yapan doktor, hastasını kaybedince iddiaların ardı arkası kesilmedi.

AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU

NDTV'nin haberine göre, 15 yaşındaki çocuk karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü. Doktor, safra kesesi ameliyatı yapılması gerektiğine karar verdi. Fakat ameliyatı, ailenin iddiasına göre YouTube'dan izlediği bir videoya bakarak yaptı. Gencin ameliyat sırasında kalbi durunca ise ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.

DOKTOR HASTAYI BIRAKIP KAÇTI

Aile, YouTube'dan video izleyerek ameliyat yaptığını iddia eden doktorun sahte olduğunu öne sürdü. Ayrıca sahte doktorun, çocuğu hastanede bırakarak kaçtığı da iddialar arasındaydı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.