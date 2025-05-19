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 | Berrak Arıcan

Youtuber Jyoti Malhota'ya casusluk suçlaması! Pakistan-Hindistan gerilimi fenomenlere sıçradı

Şimdiye kadar birçok ülkede seyahat videoları çeken youtuber Jyoti Malhotra, Hindistan'da da benzer videolar çekince Pakistan'a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Hindistan polisi, fenomenin Pahalgam saldırısıyla bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor.

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Youtuber Jyoti Malhota'ya casusluk suçlaması! Pakistan-Hindistan gerilimi fenomenlere sıçradı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 15:03

Hindistan ve Pakistan gerilimi, sosyal medya fenomenlerine sıçradı. Hindistan polisi, youtuber Jyoti Malhotra'yı Pakistan'a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Şimdiye kadar birçok ülkede seyahat videoları çeken Malhotra, mart ayında ziyaret ettiği Hindistan'ın Haryana eyaletinde mayıs ayının başlarında sınır dışı edilen bir Pakistan Yüksek Komisyonu yetkilisiyle temas halinde olduğu iddia edildi.

Malhotra’nın babası ise kızı hakkındaki iddiaları reddederek kızının gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan’a gittiğini söyledi.

Youtuber Jyoti Malhota'ya casusluk suçlaması! Pakistan-Hindistan gerilimi fenomenlere sıçradı

HİNDİSTAN POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hindistan polisi, Youtube hesabında 377 bin takipçisi bulunan Malhotra’nın Bangladeş, Çin, Tayland, BAE ve Endonezya ziyaretlerini nasıl finanse ettiğini araştıran Hindistan polisi Malhotra’nın söz konusu seyahatlerini bilinen gelir kaynağıyla yapmasının mümkün olmadığını savunuyor.

Youtuber Jyoti Malhota'ya casusluk suçlaması! Pakistan-Hindistan gerilimi fenomenlere sıçradı

PAHALGAM SALDIRISIYLA BAĞLANTISI MI VAR?

Polis, Malhotra’nın Pakistan istihbarat görevlileri iletişimde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşı ile sürekli irtibat halinde olduğunu iddia ediyor. Polis ayrıca Malhotra’nın, 26 sivilin hayatını kaybettiği ve iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan Pahalgam saldırısıyla bir bağlantısının bulunup bulunmadığını soruşturuyor.

Youtuber Jyoti Malhota'ya casusluk suçlaması! Pakistan-Hindistan gerilimi fenomenlere sıçradı

SEYAHATLER SPONSORLUYDU

Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencer’ları ile temas içinde olduğunu, sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini söyledi. Malhotra’nın gözaltına alınması polisin youtuberın irttibatta olduğunu söylediği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından geldi.

Youtuber Jyoti Malhota'ya casusluk suçlaması! Pakistan-Hindistan gerilimi fenomenlere sıçradı

DİPLOMATİK KRİZ

Öte yandan, Pakistan, İslamabad'daki bir Hindistan büyükelçiliği çalışanından ayrıcalıklı statüsüyle "bağdaşmayan" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ülkeyi terk etmesini istedi.

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