YPG'nin 'tam ve entegre tünel ağı' ifşa oldu! Yer altında şehir kurmuşlar

Ocak 25, 2026 11:39
1
tünel

Terör örgütü YPG’nin, Suriye ordusunun kontrolüne geçen Rakka’nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesinde, sivil yerleşimlerdeki evlerden açtığı onlarca tünelin görüntülendiği bildirildi.

2
tünel

Suriye ordusunun terör örgütü YPG’ye yönelik operasyonları kapsamında geçen hafta kontrol altına alınan Rakka ve çevresindeki bölgelerde, arama-tarama faaliyetleri ile bomba imha çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

3
tünel

Ayn İsa’da YPG’nin sivil yerleşimlerde kazdığı çok sayıda tünelde kurduğu askeri hastane ile farklı yaşam ve konuşlanma alanları tespit edildi. 

Bir evin avlusundan açılan tünellerin 11 ayrı noktaya çıkış sağladığı belirlenirken, örgüt mensuplarının kendi aralarındaki iletişim için sabit hat telefon kullandığı da ortaya kondu.

4
tünel

Kazılan tünellerin yaklaşık 1 metre genişlikte olduğu, tavan yüksekliğinin ise yaklaşık 2 metreye ulaştığı anlaşılıyor.

5
tünel

Bu tünellerde internet, sabit hat telefonu ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için kablolama yapıldığı görüldü.

6
Tünel

Terör örgütü YPG mensuplarının bazı tünellerde motosikletle hareket edebilecek alanlar oluşturdukları da gözlendi.

7
tünel

Yerleşim yerlerinde silah ve mühimmat depoları da bulundu. 

8
Tünel

"DUVARDAN ATLAR YA DA KAPIYI TEKMELEYEREK GİRERLERDİ"

Evinden tünel açılan Suriyelilerden biri olan Hüseyin Suphi Selim, YPG'lilerin istedikleri zaman rahatça evine girip çıktıklarını ve onlara karşı seslerini çıkaramadıklarını anlattı. 

"Girmeyin dediğinde başını ağrıtırlardı." ifadelerini kullanan Selim yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gitmek istediklerinde giderlerdi. Konuştuğumuzda bize DEAŞ'lı yaftası vurabilirlerdi. Eve girmek istediklerinde kapıyı çalmadan, ya duvardan atlarlardı ya da kapıyı tekmeyelerek girerlerdi.”

9
tünel

Suriye Savunma Bakanlığı yetkilisi Rağed ed-Deheş tünellerdeki ağ şebekesini anlatarak, YPG'lilerin yer üstünde az hareket ettiğini, daha çok yer altındaki tünelleri kullandığını ifade etti.

10
tünel

"Ayn İsa'da, kentteki tüm karargahlarına geçişleri olan tam ve entegre bir tünel ağı bulunuyordu." diyen Deheş, Ayn İsa'daki tünellerin yaklaşık yüzde 70'inin taramasını yaptıklarını kaydetti.

Deheş, tünellerin kapatılması ya da lağvedilmesi için yetkili makamlardan talimat beklediklerini sözlerine ekledi.

