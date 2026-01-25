YPG'nin 'tam ve entegre tünel ağı' ifşa oldu! Yer altında şehir kurmuşlar

"DUVARDAN ATLAR YA DA KAPIYI TEKMELEYEREK GİRERLERDİ"

Evinden tünel açılan Suriyelilerden biri olan Hüseyin Suphi Selim, YPG'lilerin istedikleri zaman rahatça evine girip çıktıklarını ve onlara karşı seslerini çıkaramadıklarını anlattı.

"Girmeyin dediğinde başını ağrıtırlardı." ifadelerini kullanan Selim yaşadıklarını şöyle anlattı: “Gitmek istediklerinde giderlerdi. Konuştuğumuzda bize DEAŞ'lı yaftası vurabilirlerdi. Eve girmek istediklerinde kapıyı çalmadan, ya duvardan atlarlardı ya da kapıyı tekmeyelerek girerlerdi.”