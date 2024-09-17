YRP lideri Fatih Erbakan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile görüştü! Ana gündemleri ekonomiydi

17 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:33

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; özellikle ekonomik konular ele alındı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arasında sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. İki lideri görüşmesinde gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.

ANA GÜNDEMLERİ EKONOMİ OLDU

Siyasi gelişmeler özellikle de 'ekonomi konusundaki sıkıntıların' ele alındığını aktaran Fatih Erbakan, ekonomi yönündeki tecrübesi dolayısıyla Babacan'dan önemli bilgiler aldıklarını ve fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"DİYALOĞUN ARTIRILMASI YÖNÜNDE KARAR ALDIK"

Erbakan, DEVA Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasındaki görüşmelerin daha sık şekilde devam etmesi ve diyaloğun artırılması yönünde bir karar aldıklarını aktardı.