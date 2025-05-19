Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Yük treni yayalara çarptı: Kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk kayıplara karıştı

ABD'nin Ohio eyaletinin kuzeyinde bir yük treni yayalara çarptı. Olayda 2 kadının hayatını kaybettiği, bir bebeğin hastaneye kaldırıldığı, 5 yaşındaki bir çocuğun ise kayıp olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 11:13

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Fremon şehrinde bir yük treni Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı. Fremont Polis Departmanı, açıklamasında kazaya 5 yayanın karıştığını bildirdi. Kaza ihbarı sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi ve köprü ulaşıma kapatıldı.

Yük treni yayalara çarptı: Kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk kayıplara karıştı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 BEBEK HASTANEDE, 1 ÇOCUK KAYIP

Fremont Belediye Başkanı Danny Sanchez, kazada 2 kadının öldüğünü doğruladı. Sandusky İlçe Şerifi Chris Hilton, kazada yaralanan 14 aylık bir bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve 5 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolan çocuğun bulunması için köprü altından akan nehir hattı boyunca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Norfolk Southern Railway tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajediden dolayı derinden üzgünüz. Soruşturma için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Endonezya'daki altın madenini heyelan vurdu: Çok sayıda kayıp var
Kuzey Kore adını değiştirdi, Güney Kore 'düşmanca' diyerek tepki gösterdi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.