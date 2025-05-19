Yük treni yayalara çarptı: Kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk kayıplara karıştı

ABD'nin Ohio eyaletinin kuzeyinde bir yük treni yayalara çarptı. Olayda 2 kadının hayatını kaybettiği, bir bebeğin hastaneye kaldırıldığı, 5 yaşındaki bir çocuğun ise kayıp olduğu belirtildi.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Fremon şehrinde bir yük treni Miles Newton Köprüsünden geçişi esnasında yayalara çarptı. Fremont Polis Departmanı, açıklamasında kazaya 5 yayanın karıştığını bildirdi. Kaza ihbarı sonrası olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi ve köprü ulaşıma kapatıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 BEBEK HASTANEDE, 1 ÇOCUK KAYIP

Fremont Belediye Başkanı Danny Sanchez, kazada 2 kadının öldüğünü doğruladı. Sandusky İlçe Şerifi Chris Hilton, kazada yaralanan 14 aylık bir bebeğin hastaneye kaldırıldığını ve 5 yaşında bir çocuğun kaybolduğunu açıkladı.

Kaybolan çocuğun bulunması için köprü altından akan nehir hattı boyunca arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Norfolk Southern Railway tarafından yapılan açıklamada, "Bu trajediden dolayı derinden üzgünüz. Soruşturma için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." denildi.