Yüksek gerilim hattına kapılıp yüzünü kaybetmişti! Dünyada ilk tam göz ameliyatıyla herkese umut oldu

10 Eylül 2024 09:21 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:26

2021 yılında yüksek gerilim hattı bakımı sırasında kaza geçiren Aaron James, dünyada ilk tam göz nakli yapılan insan oldu. Ameliyatın ardından James donör gözüyle görme yetisini henüz kazanamasa da doktorlar ilerlemeden memnun. James, kritik duyu organlarına yönelik nakiller için umut oldu.

Dünyada ilk tam göz nakli yapılan Aaron James, 2021 yılında yüksek gerilim hattı bakımı yaparken kaza geçirdi. Olayda yüzünün büyük bölümünü kaybeden James, çok az kişiye yapılan yüz nakli ameliyatı ve dünyada ilk kez gerçekleştirilen tam göz nakli ameliyatı oldu.

Ameliyattan 1 yıl sonra New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, gözün normal basıncı ve kan akışını koruduğunu belirtti.

HENÜZ GÖRME YETİSİNİ KAZANAMADI

Tam göz naklinin hayvanlarda yapıldığında, gözün operasyondan sonra küçüldüğü gözleniyordu. Fakat bu James'da olmadı. Henüz James, donör gözüyle görme yeteneğini kazanması fakat araştırmacılar tekrar görebileceğini düşünüyorlar.

James'in göz doktoru Vaidehi Dedania, “Operasyon sonrası elde ettiğimiz sonuçlar olağanüstü. Bu sonuçlar, kritik duyu organlarına yönelik nakillerin araştırılmasına ilham olabilir” dedi.

Nakil sonrası süreci araştırma olarak yayınlayan uzmanlar, retinanın ışığa verdiği elektriksel tepkiyi ölçen elektroretinografi testini James’e uyguladı. Bu test, donör gözdeki ışığa duyarlı sinir hücrelerin, nakilden canlı çıktığını gösterdi.

''SIRADAN BİR ERKEK OLMAYA GERİ DÖNDÜM''

Araştırmaya katılan ekip, bu sonuçların, ileride göz nakliyle, görme duyusunun geri kazandırılabilmesi konusunda umut verdiğini söylüyor.

James’in iyileşme süreci ile ilgili yayımlanan tıbbi araştırma, nakil sonrası katı yiyecekler yemek ve tekrar koku alabilmek gibi önemli ilerleme aşamalarına ulaşmasına dikkat çekiyor.

İyileşme süreci ile ilgili konuşan James de, “Sıradan bir erkek olmaya, standart şeyleri yapabilmeye neredeyse geri döndüm" diyor.

46 yaşındaki emekli asker, ABD'de yüz nakli geçiren 19. kişi oldu. Tüm göz nakli geçirense ilk kişi.