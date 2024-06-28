Yunan Adaları'nda 5. ölüm! İngiliz turistin cansız bedeni bulundu

28 Haziran 2024 16:36 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:01

Turistlerin gözde tatil bölgesi Yunan Adaları'nda peş peşe ölümler meydana geldi. Son olarak Spetses Adası Limanı’ndaki Tsaldari İskelesi’nde bu sabah saatlerinde denizciler tarafından 44 yaşındaki İngiliz turist ölü olarak bulundu.

İngiliz turistin cesedinin bulunmasıyla polis ve sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. İlk belirlemelere göre, turistin başından yaralandığı öğrenildi. Cenaze, otopsi için Pire'ye gönderildi.

İngiliz turistin adada devam eden yelken yarışmalarına katıldığı öğrenildi.

YUNAN ADALARI'NDA PEŞ PEŞE ÖLÜMLER

Öte yandan Yunan Adaları'nda şimdiye kadar 3 turistin cesedine ulaşıldı, 2 turisti ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk olarak, Simi Adası'nda yürüyüşe çıkan ünlü diyetisyen Michael Mosley, kayıplara karıştı, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Mosley'in ardından Samos Adası'nda kaybolan 74 yaşındaki Hollandalı turist ile Amargos Adası’nda kaybolan ABD’li emekli polis memuru da pazar günü ölü bulundu.

Girit Adası’na bağlı Hanya Kenti’ne bağlı Sougia ile Agia Roumeli arasındaki dağlarda yürüyüşe çıkan ve kaybolan Alman turist ölü bulunmuştu.

İKİ FRANSIZ TURİST YUNAN ADALARI'NDA KAYIP

Ege’nin ortasındaki Skinos Adası’na tatile gelen ve iki ayrı otelde kalan Fransız uyruklu 73 ve 64 yaşlarındaki iki kadının 5 gün önce yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha otellerine dönmemeleri üzerine adada arama kurtarma çalışmalarının başladığı, çalışmaların denizden ve karadan devam ettiği belirtildi.