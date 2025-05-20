Yunan adası Eğriboz'daki peş peşe depremler korkuttu! OHAL ilan edildi

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, son zamanlarda Ada'da art arda gerçekleşen ve en şiddetlisi 4,4 büyüklüğündeki depremler bölgedeki binalarda hasara yol açtı. Bölgedeki 50'nin üzerinde evde hasar tespiti yapıldı.

OKULLAR KAPATILDI

Ada'daki Prokopi, Pili, Kirinthos ve Mantudi yerleşim birimlerinde hasar tespitinin devam etmesi nedeniyle dün kapalı olan okulların bugün de kapalı kalmasına karar verildi.

OHAL İLANI

Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesi için bölgedeki hasarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Dün Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en şiddetlisi 4,4 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti.

Bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların, hasar tespiti yapılması amacıyla bugün tatil edilmesine karar verilmişti.