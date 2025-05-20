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 | Berrak Arıcan

Yunan adası Eğriboz'daki peş peşe depremler korkuttu! OHAL ilan edildi

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda son günlerde yaşanan depremlerin ardından Ada'daki Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesinde olağanüstü hal ilan edildi.

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Yunan adası Eğriboz'daki peş peşe depremler korkuttu! OHAL ilan edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 09:37

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, son zamanlarda Ada'da art arda gerçekleşen ve en şiddetlisi 4,4 büyüklüğündeki depremler bölgedeki binalarda hasara yol açtı. Bölgedeki 50'nin üzerinde evde hasar tespiti yapıldı.

Yunan adası Eğriboz'daki peş peşe depremler korkuttu! OHAL ilan edildi

OKULLAR KAPATILDI

Ada'daki Prokopi, Pili, Kirinthos ve Mantudi yerleşim birimlerinde hasar tespitinin devam etmesi nedeniyle dün kapalı olan okulların bugün de kapalı kalmasına karar verildi.

Yunan adası Eğriboz'daki peş peşe depremler korkuttu! OHAL ilan edildi

OHAL İLANI

Limni Mantadiu Agias Annas Belediyesi için bölgedeki hasarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Dün Eğriboz Adası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren en şiddetlisi 4,4 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem meydana gelmişti.

Bazı yerleşimlerdeki ilk ve orta dereceli okulların, hasar tespiti yapılması amacıyla bugün tatil edilmesine karar verilmişti.

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