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 | Banu İriç

Yunan askerlere ceza kesildi: Türkiye'ye hakaret ederek yürümüşlerdi

Atina’daki geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan askeri öğrencilere ceza yağdı. Yunanistan Savunma Bakanlığı, ulusal bayramda yaşanan skandalın ardından harekete geçti. Olayın ardından hem Türkiye hem de Yunan muhalefeti sert tepki gösterdi.

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Yunan askerlere ceza kesildi: Türkiye'ye hakaret ederek yürümüşlerdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 02:45

Atina'da 25 Mart'ta düzenlenen resmi geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarına yönelik soruşturma tamamlandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, olayla ilgili bazı askeri öğrencilere 20 gün hapis cezası verilirken, diğer katılımcılara ise daha hafif disiplin cezaları uygulandı.

Yunan askerlere ceza kesildi: Türkiye'ye hakaret ederek yürümüşlerdi

Tören sırasında atılan sloganlar, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın da tepkisini çekmişti. Bakanlık kaynakları, bu tür eylemlerin iki ülke ilişkilerini zedelediğini belirterek Yunan makamlarından açıklama talep ettiklerini duyurmuştu.

Yunanistan’daki ana muhalefet partisi SYRIZA da söz konusu sloganları kınayarak, olayın detaylı şekilde incelenmesi çağrısında bulunmuştu.

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