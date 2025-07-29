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 | Merve Yaz

Yunan Bakan Dendias'tan itiraf gibi açıklama ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye büyük bir tehdit'

Türk savunma sanayindeki gelişmeler, dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı açıklamalarla parlamentoyu karıştırdı. Türkiye’nin savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere vurgu yapan Dendias, Türkiye’yi “ Sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu” olarak tanımladı. Dendias, yaşanan gelişmelerden endişe duyduğunu ve Türkiye’nin kendileri için “büyük ve giderek artan bir tehdit” olduğunu ifade etti.

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Yunan Bakan Dendias'tan itiraf gibi açıklama ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye büyük bir tehdit'
KAYNAK:
Kathimerini
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:27

Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada 'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine vurgu yaptı. İfadeleriyle parlamentoyu karıştıran Dendias, Türkiye'nin kendileri için "büyük ve giderek artan bir tehdit" olduğunu belirtti.

Yunan Bakan Dendias'tan itiraf gibi açıklama ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye büyük bir tehdit'

'DAHA FAZLA ATILIM YAPMALIYIZ'

Türkiye'den "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" ifadesiyle bahseden Dendias savunma sanayisinde daha fazla atılım yapmaları gerektiklerini savundu.

Dendias, acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken Türkiye'nin askeri gücünü artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Yunan Bakan Dendias'tan itiraf gibi açıklama ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye büyük bir tehdit'

Dendias, hükümetinin 'deki adalarını eş zamanlı korumasının mümkün olamayacağı endişesiyle geliştirdiği "Ajanda 2030" stratejisini savundu.

2030 gündeminin arka planında Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Dendias, Ege'deki adalara otonom birlikler konuşlandırılması planını "2030 gündemini yöneten tüm endişe budur" sözleriyle açıkladı.

Yunan Bakan Dendias'tan itiraf gibi açıklama ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye büyük bir tehdit'

Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında orantısız bir biçimde güçsüz kaldığını itiraf etti. Yunan bakan, Ege'de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5'in bile altında olduğunu söyledi.

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