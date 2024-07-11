Yunan basını Erdoğan-Miçotakis görüşmesini kaleme aldı! Bir sonraki durak New York

11 Temmuz 2024 10:50 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:18

Türk-Yunan ilişkilerinde neredeyse 16 aylık bir "durgunluk" dönemini geride bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki herhangi bir görüşme, iki ülke arasındaki iyi iklimin pekiştirilmesi açısından sadece olumlu bir iz bırakabilir. Yunan tarafına göre NATO Zirvesi çerçevesinde gerçekleşen 41 dakikalık görüşmede iki lider geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara'da yaptıkları son görüşmenin ardından ikili ilişkileri kısaca gözden geçirdi.

Miçotakis düzensiz göçle mücadelede Türk makamlarıyla işbirliğini memnuniyetle karşıladı. İkili, ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefine ulaşmak için işbirliğini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldılar.

Temasların tamamlanmasının ardından iki ülkenin de dışişleri bakanları George Gerapetritis ve Hakan Fidan diyalogda bundan sonra atılacak adımları belirlemek üzere ayrı bir toplantı gerçekleştirdi.

BİR SONRAKİ DURAK NEW YORK

Bir sonraki durak, her yıl olduğu gibi, Eylül sonunda BM Genel Kurulu çerçevesinde yeni bir toplantının yapılmasının planlandığı New York olacak.