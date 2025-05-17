Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Yunan basını tarih vererek duyurdu! Erdoğan ve Miçotakis bir araya geliyor

Yunanistan ile Türkiye arasında Temmuz başında Ankara’da liderler düzeyinde zirve düzenlenmesi gündemde. Yunan basını Ekathimerini, göre Erdoğan ve Miçotakis, NATO zirvesi sonrası buluşabileceği, öncesinde bakan yardımcıları görüşeceği iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yunan basını tarih vererek duyurdu! Erdoğan ve Miçotakis bir araya geliyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 12:39

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki gayriresmi NATO zirvesi sırasında bir araya geldi. Görüşmede, Yunanistan-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ve önümüzdeki siyasi diyalog sürecinin takvimi ele alındı.

Diplomatik kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde hem siyasi diyalog hem de pozitif gündem ile ilgili tarihler kamuoyuna duyurulacak.

Yunan basını tarih vererek duyurdu! Erdoğan ve Miçotakis bir araya geliyor

TARİH VE YER BELİRTİLDİ

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinin 'güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı Temmuz başında Ankara’da düzenlenebilir.

Bu toplantı öncesinde, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’deki NATO zirvesinde iki liderin kısa süreli bir görüşme yapması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Gazetenin yazdığına göre, "liderler düzeyindeki buluşmalar öncesinde, zorlu başlıkların ele alınacağı siyasi diyalog toplantısı yapılacak. Bu toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcıları Aleksandra Papadopulu ile Mehmet Kemal Bozay katılacak."

Yunan basını tarih vererek duyurdu! Erdoğan ve Miçotakis bir araya geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı! Atina insansız denizaltının peşinde
Türk turistler Yunanistan’a akın etti! Geçen yıl 1,5 milyon kişi ziyaret etti
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.