Yunan basını tarih vererek duyurdu! Erdoğan ve Miçotakis bir araya geliyor

Yunanistan ile Türkiye arasında Temmuz başında Ankara’da liderler düzeyinde zirve düzenlenmesi gündemde. Yunan basını Ekathimerini, göre Erdoğan ve Miçotakis, NATO zirvesi sonrası buluşabileceği, öncesinde bakan yardımcıları görüşeceği iddia etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’daki gayriresmi NATO zirvesi sırasında bir araya geldi. Görüşmede, Yunanistan-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ve önümüzdeki siyasi diyalog sürecinin takvimi ele alındı.

Diplomatik kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde hem siyasi diyalog hem de pozitif gündem ile ilgili tarihler kamuoyuna duyurulacak.

TARİH VE YER BELİRTİLDİ

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinin 'güvenilir kaynaklara' dayandırdığı haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılması planlanan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı Temmuz başında Ankara’da düzenlenebilir.

Bu toplantı öncesinde, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’deki NATO zirvesinde iki liderin kısa süreli bir görüşme yapması da olasılıklar arasında yer alıyor.

Gazetenin yazdığına göre, "liderler düzeyindeki buluşmalar öncesinde, zorlu başlıkların ele alınacağı siyasi diyalog toplantısı yapılacak. Bu toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcıları Aleksandra Papadopulu ile Mehmet Kemal Bozay katılacak."