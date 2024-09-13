Yunan basını Türkiye coğrafyası dersini işledi! "Mavi Vatan" yine manşetlere çıktı

13 Eylül 2024 12:35 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:36

Milli Eiğitim Bakanlığınca 9. sınıf coğrafya dersi müfredatına eklenen "Mavi Vatan" konusu okulların açılmasıyla birlikte Yunan basınında geniş yer buldu. İlgili konunun görselleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde fotoğraf çektirdiği Mavi Vatan haritası ile kıyaslandı.

Türkiye​'nin "Mavi Vatan" konusunu coğrafya dersi müfredatına eklemesi, Yunanistan​'da tepkiyle karşılanmıştı. Okulların açılmasıyla birlikte kitaplardaki ilgili konuların görselleri Yunan basınında yer bulurken, söz konusu görseller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde fotoğraf çektirdiği Mavi Vatan​ haritası ile kıyaslandı.

YUNAN BASININDA TÜRK COĞRAFYA DERSİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ziyaretinde önünde fotoğraf çektirdiği harita, Yunanistan​'da basınında büyük yankı bulmuştu. Ege Denizi​'nin ortadan ikiye ayrılmış şekilde resmedildiği haritaya Yunan makamları büyük tepki göstermişti. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan" kavramlarını konu olarak müfredata eklettiği coğrafya kitapları okulların açılmasıyla birlikte Yunanistan​ basınında yer buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFIYLA KIYASLADILAR

Yunan ana akım medyasından Skai'de yer alan, "Türkçe ders kitaplarında 'Mavi Vatan' nasıl sunuluyor?" başlıklı haberde 9. sınıf coğrfya ders kitabındaki "Mavi Vatan" ve "Gök Vatan" konularının görselleri ve konu anlatımına yer verildi. Haberde, Mavi Vatan​ kavramının coğrafya kitabında, "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hukuki ve coğrafi çıkarlarını göz ardı eden haksız iddialara karşı verdiği mücadele" olarak tanımlandığı belirtildi.

Haberin detayında ders kitabındaki ilgili konulara ait görsellerde yer alan "Mavi Vatan" haritası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita ile mukayese edildi. Editör, iki harita arasındaki farka ilişkin yaptğı değerlendirmede, "Öğrencilere sunulan haritanın kompozisyonunda Ege Denizi​'nin ikiye bölünmüş olarak gösterilmedi. 'Mavi Vatan' ifadesi, Erdoğan'ın konuşmasının arkasında göründüğü gibi değil" ifadesine yer verdi.

"GÖRSELDE GERİ ADIM ATILDI AMA İÇERİKTE DEĞİL"

Kathimerini 'de yer alan Manolis Kostidis imzalı haberde ise "Türkiye, uluslararası hukuka aykırı olan "Mavi Vatan" teorisinin liselerin coğrafya ders kitaplarında yer almasıyla tanıtım konusunda bir adım daha attı" yorumuna yer verildi.

Haber detayda ise şu ifadelere yer verildi: "Artık Türkiye​'deki ders kitaplarında "Mavi Vatan" kavramına açık bir atıf yer alıyor, ancak ideolojik öncülerin sıklıkla kullandığı, önünde ülkenin cumhurbaşkanının bulunduğu coğrafi sınırları gösteren haritalar yok. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bile çekildi. Elbette kitapta "Mavi Vatan"ı anlatmak için kullanılan yöntem dolaylı da olsa Türkiye​'nin sorunlu durumlarının tamamını içeriyor. Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı "Mavi Vatan"ın görselleştirilmesinde geri adım attı ama içeriğinde değil."