Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri göz göre göre denize attı!

17 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:53

Yunanistan Sahil Güvenliği'nin, Akdeniz'de onlarca ölüme neden olduğu iddia edildi. BBC'nin görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberinde, Yunan ekiplerin üç yıl içinde Akdeniz'de çok sayıda göçmenin ölümünden sorumlu olduğu öne sürüldü.

9 KİŞİ KASITLI OLARAK DENİZE ATILDI

Göçmenlerden dokuzunun, Yunan karasularından çıkarılmaları ya da Yunan adalarına ulaştıktan sonra tekrar denize açılmaları sonucu öldükleri iddia edilen 40'tan fazla kişi arasında olduğunu analiz eden BBC, 12 kişinin bir Yunan sahil güvenlik botuna bindirildikten sonra bir sandala aktarılarak terk edildikleri görüntüleri eski bir Yunan sahil güvenlik görevlisine gösterdi.

MİKROFONU KAPALIYKEN 'AĞZINDAN KAÇIRDI'

Haberde, eski sahil güvenlik görevlisinin, görüşmeye ara verildiğinde sandalyesinden kalkarak ve mikrofonu hala açıkken yanındaki kişiye Yunanca konuşarak bunun "açıkça yasa dışı" ve "uluslararası bir suç" olduğunu söylediği aktarıldı.

YUNAN HÜKÜMETİ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI DAVRANIYOR

Yunan hükümetinin uzun süredir insanları zorla, geldikleri ülke olan Türkiye'ye geri yollamakla suçlandığını vurgulayan İngiliz yayın kuruluşu, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkati çekti.

Yunan Sahil Güvenliği ise yasa dışı faaliyetlere ilişkin tüm suçlamaları reddetti.

43 ÖLÜMLE SONUÇLANAN OLAYLAR ANALİZ EDİLDİ

23 Mayıs 2020 tarihinde yaşanan ve 43 kişinin ölümüyle sonuçlanan 15 olay analiz edildi. Vakaların beşinde göçmenler, Yunan makamları tarafından doğrudan denize atıldıklarını söylerken, bu vakaların dördüyse "Yunan adalarına nasıl çıktıklarını ama avlandıklarını" anlattı.

"YUNAN YETKİLİLER BİZİ AVLADI"

Kamerunlu bir adam, Eylül 2021'de Sisam adasına ayak bastıktan sonra Yunan yetkililer tarafından avlandığını söyledi. Sığınmacı olarak Yunanistan topraklarında kaydolmayı planladığını söyleyen tanık, ifadelerinde şöyle dedi:

"Biz limana zar zor yanaştık, polis arkamızdan geldi. Siyah kıyafetli iki polis, sivil kıyafetli üç polis daha vardı. Maskeliydiler, sadece gözleri görülebiliyordu. Kamerunluyla başladılar. Onu denize attılar. Fildişi Sahili'nden gelen adam 'Kurtarın beni, ölmek istemiyorum' dedi. Sonunda sadece eli suyun üstünde kaldı. Vücudu suyun altındaydı. Eli yavaş yavaş kaydı, su onu yuttu"

Yunan yasaları, sığınma talebinde bulunan tüm göçmenlerin, bazı adalarda özel kayıt merkezlerine kaydolmalarına izin veriyor olmasına rağmen, göçmenler söz konusu merkezlere ulaşamadan yakalanıp ölüme sürüklendiklerini iddia ediyor.