Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten BM kürsüsünde Türkiye açıklaması: Müzakere masasına davet ediyoruz

27 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:02

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye değindi. Başta deniz yetki alanlarının belirlenmesi olmak üzere Kıbrıs sorunu ve iş birliği gibi konularda Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk toplumunu müzakere masasına davet etti.

Yunanistan​ Başbakanı Kiryakos Miçotakis​, Türkiye​ ve Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesi için bir fırsat penceresi bulunduğunu ve bunu değerlendirmek için cesur olunması gerektiğini ifade etti.

Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulunda kürsüde yaptığı konuşmada, dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerine de parantez açan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son bir yılda 6 kez buluştuğuna dikkati çekti.

Miçotakis, "Türkiye ile ikili ilişkilerimizi iyileştirmek için yeni yollar aramaya devam edeceğiz. İklim değişikliği ve göç gibi ortak sorunlarımızda daha fazla işbirliği imkanı bulunuyor. Olası her tür gerginliğin dindirilmesi amacıyla iletişim kanallarını açık tutuyoruz. İki ülke arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik sorunlarının 40 yılı aşkın süredir çözülemediğini hatırlatan Miçotakis, "Ancak bu çözümsüz kalacakları anlamına gelmez." ifadelerine yer verdi.

"CESUR VE BİLGE OLMALIYIZ"

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun şekilde belirlenmesinin tüm Doğu Akdeniz​'in faydasına olacağı yönündeki açıklamalarını memnuniyetle dinlediğini belirterek, "Bugün bir fırsat penceresi olduğuna inanıyorum ve bu fırsatı değerlendirmek için cesur ve bilge olmalıyız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs sorunuyla ilgili, iki devletli çözümün kabul edilemez olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, BM Genel Sekreterinin çözüm müzakerelerine yönelik çabalarını desteklediğini söyledi. Miçotakis, "Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunu müzakere masasına gelmeye, en azından karşılıklı güven oluşturup her iki taraf için de kabul edilebilir, adil ve sürdürülebilir bir çözüm için görüşmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.