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Yunanistan Batı Nil Virüsü alarm veriyor! Can kaybı artıyor 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 19:32 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:34
Yunanistan Batı Nil Virüsü alarm veriyor! Can kaybı artıyor 

Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü sebebiyle Yunanistan'da can kaybı meydana geldi. Virüsten bu hafta 5 kişi hayatını kaybetti. 

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü salgını nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı boyunca virüs, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 6 kişinin ölümüne yol açtı.

Yunanistan Batı Nil Virüsü alarm veriyor! Can kaybı artıyor  - 1. Resim

7 GÜN İÇİNDE 5 ÖLÜM!

Bu ölümlerin 5'inin ise son yedi gün içinde gerçekleştiği belirtildi.

Uzmanlar, sivrisineklerden korunmanın önemine dikkat çekerek, virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela bölgelerinde görüldüğünü ifade etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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