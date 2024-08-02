Yunanistan Batı Nil Virüsü alarm veriyor! Can kaybı artıyor
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 19:32 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:34
Sivrisineklerden bulaşan Batı Nil Virüsü sebebiyle Yunanistan'da can kaybı meydana geldi. Virüsten bu hafta 5 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü salgını nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı boyunca virüs, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 6 kişinin ölümüne yol açtı.
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Bu ölümlerin 5'inin ise son yedi gün içinde gerçekleştiği belirtildi.
Uzmanlar, sivrisineklerden korunmanın önemine dikkat çekerek, virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela bölgelerinde görüldüğünü ifade etti.
Kaynak: tgrthaber.com