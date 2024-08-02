Yunanistan Batı Nil Virüsü alarm veriyor! Can kaybı artıyor 

02 Ağustos 2024 19:32 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:34

Uzmanlardan korkutan uyarı! Bulaşıcı değil ama salgın gibi yayılıyor

Uzmanlardan korkutan uyarı! Bulaşıcı değil ama salgın gibi yayılıyor

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü salgını nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı boyunca virüs, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 6 kişinin ölümüne yol açtı.

7 GÜN İÇİNDE 5 ÖLÜM!

Bu ölümlerin 5'inin ise son yedi gün içinde gerçekleştiği belirtildi.

Uzmanlar, sivrisineklerden korunmanın önemine dikkat çekerek, virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela bölgelerinde görüldüğünü ifade etti.