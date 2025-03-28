Yunanistan İHA yapmak için kolları sıvadı! Basın ismini taktı: Yunan Bayraktarı!

Yunanistan, yerli İHA geliştirmek için ilk adımını attı. Yunan Savunma İnovasyon Merkezi, ülkenin yerli insansız sistemler konusundaki kabiliyetlerini artırmak için proje başlattı. Yunan basınının bu girişime verdiği isim ise dikkat çekti: Yunan Bayraktarı!

Yunanistan, yerli insansız hava aracı (İHA) geliştirmek için ilk adımını attı. Yunan Savunma İnovasyon Merkezi (ELKAK) tarafından açıklanan yeni program, ülkenin yerli insansız sistemler konusundaki kabiliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Ancak Yunan basınının bu girişime verdiği isim dikkat çekici: "Yunan Bayraktarı".

GÖREVİ TAŞIMACILIK

ELKAK tarafından yapılan duyuruya göre, geliştirilecek İHA’lar askeri, ticari ve insani yardım görevlerinde kullanılacak. Özellikle dağlık alanlar ve kayalık adacıklara malzeme taşımak için tasarlanan bu sistem, konvansiyonel araçların etkin olmadığı alanlarda lojistik desteği hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamayı hedefliyor. Bu yeni İHA, personelin risk altında bulunmasını azaltacak ve askeri operasyonlarda esneklik sağlayacak.

24 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Kathimerini'de yer alan haberde, proje kapsamında toplamda dört adet İHA'nın tedarik edileceği ve bunun 24 milyon euroya mal olacağı belirtildi. İHA’ların en az 100 kilogram yük taşıyabilmesi, 3.000 ila 12.000 feet arasında bir operasyonel irtifada görev yapabilmesi öngörülüyor. Ayrıca, 20 knot’un üzerindeki rüzgarlarda bile sorunsuz çalışabilmesi, GPS aldatmacası gibi elektronik harp tehditlerine karşı dayanıklı olması hedefleniyor.

KATHİMERİNİ "YUNAN BAYRAKTARI" DEDİ

Haeberde ayrıca projenin 24 ila 36 ay içinde tamamlanmasının planlandığı, uzun vadede Yunanistanın, kendi geliştirip üreteceği İHA'larla şu an iş birliği yaptığı yabancı sistemlere olan bağımlılığını azaltmasının hedeflendiği belirtildi. Haberin bu bölümünde "Yunan Hava ve Uzay Ajansı henüz Yunan Bayraktarı'na dair detaylı bir açıklama yapmadı" ifadesine yer verildi.

Yunan basınının bu İHA projesine "Yunan Bayraktarı" benzetmesini yapması, Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 ve diğer İHA'ların uluslararası alandaki etkisinin bir göstergesi oldu.