Yunanistan ile ABD arasında soğuk rüzgarlar esiyor! İlk kez ortaya çıktı: Gerilim çıkaracak F-16 teklifi

09 Eylül 2024 11:43 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:43

ABD donanmasının Ege'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'dan ikinci el F-16 savaş uçağı almak istediği doğrulandı. İki ülke arasında tartışmalara yol açacak teklif ilk kez masaya yatırıldı. F-16 Fighting Falcon satın alma teklifinde pürüzlerin ortaya çıktığı vurgulandı. İşte detaylar...

ABD Donanması ve Yunanistan ordusu arasında soğuk rüzgarlar estirecek bir gelişme yaşandı. 5 Eylül'de yayınlanan ve Deniz Kuvvetleri Yedek Filosu'nun Savaş Filosu Kompozit (VFC)-13'ünde önemli gelişmeye işaret eden bir basın bülteninde sürpriz gelişmeye yer verildi.

F-16 TEKLİFİ BAŞARISIZ OLDU

ABD’nin daha önce Yunanistan'dan ikinci el F-16 savaş uçağı satın almaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı öne sürüldü.

Teksas, Fort Worth'daki Deniz Hava Üssü'nde (NAS) konuşlu olan VFC-13 grubu, 27 Ağustos'ta filosuna eğitimlere ağırlık vermek amacıyla yeni bir F-16 Fighting Falcon ekledi. VFC-13'ün İcra Memuru Komutan Traver Fordham, bu süreçte Yunanistan’dan doğrudan F-16 almaya çalışıldığını ancak pürüzlerin ortaya çıktığını aktardı.

ESKİ UÇAKLARI RAFA KALDIRMA ÇABASI

Fordham, "Yunanistan'dan satın alma konusunda sorunlarla karşılaştıktan sonra, Hava Kuvvetleri'nin 2.000 ila 3.000 uçuş saati kalan 30'dan fazla F-16'yı emekliye ayırma planından yararlandık" dedi. Fordham bu uçakların 12'sinin VFC-13'e gönderildiğini aktardı.

Fordham, yaşlanan F/A-18A-to-D Hornet filosunun yerini alacak ek jetlere olan ihtiyacı vurguladı. İlave jetlere duyulan ihtiyaç, düşman filolardaki yaklaşık 48 eski F/A-18A-D Hornet'in yerini alacak sadece 12 F/A-18E/F Super Hornet'in mevcut olması nedeniyle ortaya çıktı.

Ayrıca Fordham, yeni üretilen F-16'ların çok pahalı ve zaman alıcı olarak görüldüğünü belirtti. Sonuç olarak, ABD donanması ikinci el seçenekleri araştırdı ve bu da Yunanistan ile müzakerelere yol açtı.

EurAsian Times gazetesinin haberine göre Yunanistan, ülkenin yeni F-16 modellerine kıyasla artık eskimiş olan Block 30 F-16'larını satmayı düşünüyordu. 1988-1990 yılları arasında Peace Xenia I programı kapsamında teslim edilen Block 30 serisinden 34 adet tek kişilik F-16C ve altı adet iki kişilik F-16D Yunanistan’ın envanterinde bulunuyordu.

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Yunanistan'ın erken model F-16'ları kırmızı hava filoları için özel yükleniciler tarafından satın alınabiliyor ya da potansiyel olarak Ukrayna'ya transfer edilebiliyor. ABD donanmasının ikinci el F-16’ları Yunanistan’dan alınamamasının nedeni kesin açıklanmıyor. Konuya ilişkin satın alma sürecindeki soruların cevapsız kaldığı belirtiliyor.