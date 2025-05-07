Yunanistan, İsrail'in kapısını çaldı! Atina insansız denizaltının peşinde

İsrail merkezli IAI şirketi ve Yunanistan, insansız denizaltıları için anlaşmaya vardı. Öte yandan, Yunanistan'da istihbarat toplama ve mayın tespiti gibi yeteneklere sahip denizaltının üretiminde rol alacak.

İsrailli devlet havacılık ve savunma şirketi Israel Aerospace Industries (IAI), BlueWhale isimli insansız denizaltılarını Yunan donanmasına satmak üzere bir anlaşmaya vardı. İsrailli şirket yapılan anlaşmanın tutarını belirtmedi.

5.5 ton ağırlığı sahip mürettebatsız BlueWhale denizaltısı, çeşitli su altı faaliyetlerini gizli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

İsrailli şirket, insansız denizaltının su yüzeyinden istihbarat toplama, diğer denizaltıları ve su altında bulunan hedefleri saptama, akustik gereçlerle bilgi toplama ve suyun tabanında yer alan mayınları tespit etme gibi özelliklere sahip olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN GELİŞTİRMEDE ROL ALACAK

Reuters'ın haberine göre, ortaklık çerçevesinde, Yunan havacılık şirketi Hellenic Aerospace Industry (HAI) de Bluewhale'in üretimi ve teknolojik olarak geliştirilmesinde rol alacak.

İsrailli şirket, HAI'nin şirketin teknolojik olanaklarından faydalanabileceğini ve önemli operasyonel öneme sahip projelerde aktif bir rol oynayarak iki şirket arasında teknoloji transferinin gerçekleşebileceğini belirtti.