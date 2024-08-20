Yunanistan kabusu yaşadı: Bir gecede 31 bin kez yıldırım ve şimşek çaktı

20 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 17:20

Seri katil firar etti! 42 kadını öldüren Collins Jumaisi için Kenya alarmda

Seri katil firar etti! 42 kadını öldüren Collins Jumaisi için Kenya alarmda

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, ülkede son 44 yılın en uzun süreli sıcak hava dalgasının yaşandığını bildirdi. Ağustos ayında Yunanistan büyük orman yangınlarıyla da mücadele verdi. Dünden beri yaşanan olumsuz hava koşulları da 31 bin yıldırım ve şimşek çakmasına neden oldu.

Özellikle ülkenin batı bölgelerinde rastlanan şimşek ve yıldırıma kuvvetli yağmur ve dolu da eşlik etti. Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların eylülde de ülkede mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörüsünü paylaştı.

1980'DEN BU YANA EN UZUN SÜREN SICAK HAVA DALGASI

Öte yandan Meteoroloji Daire'sine göre, temmuzda 16 gün boyunca devam eden aşırı sıcaklar, 1980'den bu yana en uzun süren sıcak hava dalgası olmuştu.

Ülkede 11 Ağustos'ta Atina yakınlarındaki Varnavas'ta başlayan ve yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen yangında 146 ev kullanılamaz hale gelmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlerde bu yangınlarda 104 kilometrekarelik alanın yandığı belirtilmişti.