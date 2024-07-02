Yunanistan, son yılların en kurak haziran ayını yaşadı

02 Temmuz 2024 16:24 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 16:28

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı raporda, ülkedeki yağış ölçüm merkezlerinin tespit ettiği 2007-2023 dönemi haziran ayı yağış ortalamaları, bu yılın haziran ortalaması ile karşılaştırıldı.

Rapora göre, Atina merkezinde 2007-2023 döneminde yağış ortalaması 21 milimetre iken bu yıl haziranda bölgeye hiç yağış düşmedi. 2007-2023'te yağış ortalaması 40 milimetre olan Livadia ve 35 milimetre olan Sparta da bu yıl haziranda hiç yağış almadı.

Ülke genelinde de hazirandaki yağışların 2007-2023 ortalamasından çok daha düşük olduğu tespit edildi.

SICAKLIK ORTALAMALARI EN YÜKSEK SEVİYELERDE

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin dün yayımladığı raporda da, ülkedeki 53 meteoroloji istasyonunda 2010'dan beri yapılan düzenli ölçümlerde tespit edilen haziran ayı sıcaklık ortalamaları incelenmiş, bu yıl haziran ayı sıcaklık ortalamalarının, 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedilmişti.

Haziran ayı sıcaklık ortalamasının bazı bölgelerde, diğer yılların ortalamasından 4,8 derece daha yüksek olduğu belirlenmişti.

Öte yandan, gün bazında yapılan incelemede, 53 meteoroloji istasyonunun 11'inde, 2010'dan bu yana haziranda ölçülmüş en sıcak günler kaydedilmişti.

Rodos Adası'ndaki Lindos köyünde yer alan meteoroloji istasyonu, 43,6 derece ile haziranda ölçülen en yüksek sıcaklığı görmüştü.