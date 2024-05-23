Yunanistan Türkiye'ye karşı temkinli! Bakan Dendias'tan 'varoluşsal tehdit' açıklaması geldi

23 May 2024 11:03 - Güncelleme : 23 May 2024 11:33

Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme süreci diplomatik görüşmelerle olumlu yönde ilerlerken Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bakan Dendias, her durumda Türkiye'ye karşı temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

''TÜRKİYE VAROLUŞSAL TEHDİT''

Parlamentoda konuşma yapan Savunma Bakanı Dendias, "Sadece egemenlik haklarına değil, egemenlik statüsüne ve azınlıkların belirlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmalara da itiraz eden bir komşu ülke varsa, bu açıkça varoluşsal bir tehdittir. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları da tehdit altındadır" dedi.

Dendias, "Son dönemde komşu Türkiye ile var olan düşük tonları ve daha iyi iklimi en mutlak şekilde memnuniyetle karşılamamıza rağmen buna hazır olmalıyız" uyarısında bulundu.

DENDIAS'TAN 'GÜNDEM 2030' VURGUSU

Savunma bakanı, jeopolitik durumun, Yunan Silahlı Kuvvetlerinde büyük silah alımları ve Yunan Merkezinin kurulması yoluyla yenilikleri içeren "Gündem 2030" olarak adlandırılan kapsamlı bir reform ihtiyacını belirleyen en temel neden olduğunu savundu.

''EGEMENLİK KONULARI POZİTİF GÜNDEME ENGEL DEĞİL''

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'da görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in ziyareti sırasında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki egemenlik konularının gündeme gelmesinin pozitif gündemin ilerlemesinin önünde bir engel olmadığını belirtmişti.