Yunanistan ve Türkiye arasında 4 alanda işbirliği! Yunan yetkili örneklerle anlattı

22 May 2024 12:24 - Güncelleme : 22 May 2024 12:40

Yunanistan Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, katıldığı bir radyo programında, Türkiye ve Yunanistan ilişkisine değindi. İki ülke arasında pozitif bir gündem olduğunu belirten Frangoyannis, Türkiye ile Yunanistan arasında bugüne kadar yapılan 6 toplantıda, 15 konuda anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

''HEDEFLERİMİZ ÇOK NET''

Frangoyannis, anlaşmaya varılması öngörülen yaklaşık 15 konunun daha olduğunu belirterek "Türkiye ve Yunanistan arasında pozitif gündem başlatma hedeflerimiz çok net; ikili bir ekonomik işbirliği kurmak. Aynı zamanda üç hedefe ulaştık. Birincisi, iki ülke arasında iyi bir momentum oluşturmak. İkinci hedefimiz belirli konuları ele alıp çözüm üretmek. Üçüncü hedefimiz ise gerilim dönemlerinde çok kritik değere sahip iletişim kanallarını açık bırakmak." diye konuştu.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki pozitif gündemin nasıl işlediğine dair örnekler veren Frangoyannis, ilk olarak Yunan-Türk İş Konseyi'nin önemini vurguladı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA 4 İŞBİRLİĞİ

Frangoyannis, bu konseyin iki ülkenin iş insanlarını işbirliği yapmaya teşvik ettiğini ifade ederek turizm, tarım ve gıda, inşaat ve lojistik olmak üzere 4 alanda işbirliği yapma kararı alındığını aktardı.

Pozitif gündem kapsamında iki ülkenin gümrük hizmetleri arasında daha iyi bir işbirliği düzeyi sağladıklarını belirten Frangoyannis, Yunanistan'ın sınır kapısının birkaç hafta içinde yenilenerek uzun kuyruklar oluşmasının önüne geçileceğini ifade etti.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE KOLAYLIĞI

Frangoyannis, Türkiye'den gelen turistlerin Yunan adalarına girişleri için vize kolaylığı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlatarak Türk turistlerin Yunan adalarını ziyaret etmelerinin önemine dikkati çekti.

SAĞLIK ALANINDA ANLAŞMAYA VARILDI

Spor, sağlık ve gençler arasında işbirliği konularında yapılan anlaşma ve girişimlere de değinen Fragoyannis, son Ankara ziyareti sırasında sağlık alanında bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Frangoyannis, anlaşmayla Yunanistan vatandaşlarının Türkiye'de, Türk vatandaşlarının da Yunanistan'da tedavi görmelerine imkan tanındığını belirtti.

TÜRK VE YUNAN GENÇLERİ ARASINDA YARIŞMA

Geleceğin toplumunu inşa eden gençleri, bilim insanlarını ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını ve bu kapsamda bazı yarışma (hackathon) etkinlikleri düzenlemeye karar verdiklerini kaydeden Frangoyannis, "Bu etkinlik yazın gerçekleşecek bir dijital yarışma olacak. Yunanistan ve Türkiye'den, 16 ila 28 yaş arasındaki gençlerin fikirlerini sunabilecekleri bir platform olacak. Çevre, modern şehir, akıllı şehir ve iklim değişikliği gibi konuları ele alacaklar. En iyi 20 fikir seçilecek, bunların 10'u Yunanistan'dan ve 10'u Türkiye'den olacak." ifadelerini kullandı.​​​​​​​