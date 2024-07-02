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Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: Binlerce kişi tahliye edildi

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 17:01 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:27

Yunanistan'ın Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını çıktı. Yangına müdahale için giden 5 itfaiyeci hafif yaralanırken binlerce kişi tahliye edildi.

Yunanistan Ege adalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kos Adası'ndaki Antimachia köyünde çıkan yangın kuvvetli rüzgarların etkisiyle adanın doğu kıyısındaki turizm beldesi Kardamaina'ya doğru ilerledi.

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı - 1. Resim

Turist ve bölgede yaşan yaklaşık 10 bin kişi tahliye edilerek okullara, spor tesislerine ve otellere yerleştirildi.

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı - 2. Resim

İtfaiyecilerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlediği bildirildi. Atina ve Rodos'tan itfaiye ekiplerinin adaya gönderildiği, yangının bir kısmının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı - 3. Resim

YANGINI BAŞLATAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Sakız Adası'nın kuzeybatısında yer alan Sidirounda köyünde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için Midilli Adası ve Atina'dan takviye itfaiye ekibi gönderildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre alevlerin ormanlık alanı aşması engellendi ve yerleşim alanlarına ulaşmadı.

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı - 4. Resim

Yangına müdahale sırasında 5 itfaiyecinin hafif yaralandığı açıklanırken, yangını çıkaran şahsın tespit edildiği belirtildi. Yanlışlıkla yangının çıkmasına neden olduğu bildirilen 63 yaşındaki bir kişinin, 9 bin euro para cezasına çarptırıldığı ve hakkında kundakçılık suçundan soruşturma açılacağı öğrenildi.

Yunanistan yine felaketin eşiğinde! Kos, Girit ve Sakız Adası'nda orman yangını: 5 yaralı - 5. Resim

GİRİT'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yunanistan'daki üçüncü yangın ise Girit Adası'ndaki Vianos bölgesinde çıktı. Adadaki Katofygi köyü tedbir amaçlı tahliye edildi, yangınla mücadele için adanın diğer bölgelerinden yardım gönderildi.

Bölgenin çevresindeki vadi nedeniyle alevler yayılmazken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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