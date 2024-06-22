Yunanistan'da da yangın felaketi! 45 ayrı nokta yanıyor: Can kaybı var

22 Haziran 2024 09:48 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:15

Yunanistan'da en az 45 noktada çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Ülkenin güneyindeki yangınlar insanları da tehdit etmeye başladı. Alevlerle mücadelede itfaiye ekiplerine yardımcı olan bir kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, bazı bölgelerde rüzgarın 95 kilometreye kadar çıktığını, bu yüzden müdahalenin zor olduğunu belirtti.

Alevlerle mücadeleye havadan da destek verildi. Çok sayıda yangın söndürme uçağı ve helikopter devreye girdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çok sayıda yerleşim yeri önlem amaçlı tahliye edildi. Başkent Atina yakınlarındaki bir sahil beldesinde çıkan yangınsa kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle birçok noktada uyarı yaptı.

Bazı bölgelerde hava sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 20 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Yunanistan'da geçen yıl çıkan orman yangınlarında 20 kişi hayatını kaybetmişti.