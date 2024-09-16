Yunanistan'da gündem Türk mafyaları! Polisin gizli raporu yayımlandı

16 Eylül 2024 08:29 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 08:31

Yunan basını, ülkedeki Türk mafya oluşumlarının sayısının her geçen gün arttığını yazarken, polisin bu yapılanmalara ilişkin gizli bir rapor hazırladığını duyurdu.



Türkiye merkezli suç örgütlerinin son dönemde Yunanistan'daki faaliyetlerine hız vermesi Yunan polisini harekete geçirdi. Ülke basını mafyavari bu oluşumlara ilişkin Yunan Polis Birimi'nin (ELAS) gizli bir raphor hazırladığını duyurdu.

3 GÜNDE SİLAPLI 3 TÜRK MAFYA ÜYESİ YAKALANDI

Ülkedeki ana akım medyanın en önemli temsilcilerinden Kathimerini'de yer alan haberde söz konusu rapordan alıntılara yer verildi. Gazete, haberinde ülkede 3 gün içinde üst üste yakalanan 3 Türk vatandaşının suç örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiğini hatırlattı. Bu vakaların, Türk mafyalarının Yunanistan'daki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin gizli bir raporun bulgularını yankı uyandıracak şekilde doğruladığı belirtildi.

RAKİP MAFYALARIN HESAPLAŞMA ADRESİ ATİNA

"Gizli" ibaresi bulunan çok sayfalı belgede, Atina'da geçen yıl eylül ayındaki gerçekleşen altı kişinin infaz edildiği olayda olduğu gibi, Yunanistan'ın Türkiye'deki rakip suç grupları arasında hesaplaşma alanı haline gelme riski taşıdığı belirtildi.

Raporda, Türk mafya üyelerinin, Atina’nın banliyö bölgelerinde, genellikle AirBnb aracılığıyla kiraladıkları evlerde yaşadıkları bildirimdi Bu şahısların lüks içinde yaşadıkları, yaşadıkları hayata ilişkin de sosyal medya hesaplarında sıkça fotoğraf ve videolara yer verdikleri belirtildi.

PKK VE FETÖ BAHANESİYLE İLTİCA EDİYORLAR

Raporda, suç örgütü mensuplarının Yunanistan’a terör örgütü PKK ya da FETÖ üyesi olduklarını söyleyerek iltica talebinde bulundukları da belirtildi.

Haberde Europol'ün, Türkiye'nin suç ağlarını AB'de faaliyet gösteren en tehlikeli ağlar arasında saydığı da belirtildi. Bu ağların, Dubai ve Birleşik Krallık'taki benzerleriyle birlikte Avrupa dışındaki merkezlerden yönetildiği belirtildi. Yunan servislerinin raporunda "Türk suç örgütlerinin, ülkenin uluslararası organize suçun en önemli faktörlerinden biri olarak ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu" da vurgulandı.