Yunanistan'da iklim krizi zammı! Su fiyatları güncellendi

11 Eylül 2024 18:24 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:28

Dünyayı etkisi altına alan iklim krizi Yunanistan'da su fiyatlarına yansıdı. Temiz su kaynakları her geçen gün daha da önem kazanırken ülkede su fiyatlarında tüketim miktarına bağlı olarak kademeli artış yapılacağı açıklandı.

Ayçiçek yağı fiyatlarına bir ayda 2 zam! Fiyatlardaki artışın nedeni belli oldu

Ayçiçek yağı fiyatlarına bir ayda 2 zam! Fiyatlardaki artışın nedeni belli oldu

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skilakakis, düzenlediği basın toplantısında, iklim krizinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, hükümetin bu konuda uygulayacağı tedbirleri açıkladı. Yeni tedbirler kapsamında su fiyatlarına zam yapılacağı bildirildi.

Skilakakis, susuzluğun özellikle güney Ege, Mora Yarımadası, Girit Adası'nın bazı kesimleri ve su kaynaklarını Orta Yunanistan'dan alan başkent Atina ve çevresinde ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Çevre Bakanı, Atina'nın da dahil olduğu bölgede su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu olan EYDAP'ın yetki alanının alınacak önlemler çerçevesinde genişletileceğini duyurdu. Benzer bir önlem Selanik'te görev yapan EYDATH için de geçerli olacak.

SU FİYATLARINA ZAM!

Ayrıca ülkede su tüketiminin miktarına bağlı olarak su faturalarında artışa gidileceğini ifade eden Skilakakis, fiyatlandırmanın kademeli olarak yükseleceğini açıkladı.

Skilakakis, susuzlukla mücadele etmek için kapsamlı bir eylem planına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, deniz suyunun arıtılması ve sarnıç sistemlerinin kullanımına yönelik projelerin de gözden geçirileceğini ekledi.