Yunanistan'da koyun-keçi vebası hızla yayılıyor! Hayvancılık tehdit altında

30 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:53

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Yunanistan'da küçükbaş hayvancılığı tehdit eden ve hızla yayılan koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınmasının yasaklandığı bildirildi.

TAŞINMASI YASAKLANDI

Ulusal basında çıkan haberlere göre yetkililer, salgının ilk bildirildiği Orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde yürürlükte olan tedbirleri genişletti.

Bu kapsamda koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınması yasaklandı.

Teselya bölgesinde yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edileceği kaydedildi.

Başkent Atina'da da bir hayvancılık işletmesinde virüsün tespit edildiği belirtildi.