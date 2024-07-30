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Yunanistan'da koyun-keçi vebası hızla yayılıyor! Hayvancılık tehdit altında

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:53
Yunanistan&#039;da koyun-keçi vebası hızla yayılıyor! Hayvancılık tehdit altında

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir hayvancılık işletmesinde keşfedilen koyun-keçi vebası virüsü ülkeyi alarma geçirdi. Yetkililer, küçükbaş hayvancılığı tehdit eden hastalığın önüne geçmek amacıyla yürürlükte olan tedbirleri genişletme kararı aldı. Tedbirler kapsamında koyun ve keçilerin kesimi ve üremesi amacıyla başka yerlere taşınması yasaklandı.

Yunanistan'da küçükbaş hayvancılığı tehdit eden ve hızla yayılan koyun-keçi vebası (PPR) nedeniyle koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınmasının yasaklandığı bildirildi.

Yunanistan'da koyun-keçi vebası hızla yayılıyor! Hayvancılık tehdit altında - 1. Resim

TAŞINMASI YASAKLANDI 

Ulusal basında çıkan haberlere göre yetkililer, salgının ilk bildirildiği Orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde yürürlükte olan tedbirleri genişletti.

Bu kapsamda koyun ve keçilerin kesimi ve üreme amacıyla başka yerlere taşınması yasaklandı.

Yunanistan'da koyun-keçi vebası hızla yayılıyor! Hayvancılık tehdit altında - 2. Resim

Teselya bölgesinde yaklaşık 7 bin hayvanın itlaf edildiği ve 1200 hayvanın daha itlaf edileceği kaydedildi.

Başkent Atina'da da bir hayvancılık işletmesinde virüsün tespit edildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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