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 | Murat Makas

Yunanistan'da patlama! İsimsiz telefonla aradı, bomba yerleştirilip 40 dakikada patlayacağını söyledi

Komşu ülke Yunanistan'da bir demiryolu şirketi binasının yakınına yerleştirilen bomba infilak etti. Yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayda isimsiz arayan kişi bomba yerleştirdiğini, 40 dakikada patlayacağını söyledi.

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Yunanistan'da patlama! İsimsiz telefonla aradı, bomba yerleştirilip 40 dakikada patlayacağını söyledi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 00:01
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 00:13

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kırmızı alarm verildi. Başkent Atina’da ülkenin ana demiryolu şirketi binasının yakınına yerleştirilen bomba infilak etti. Atina'nın merkezindeki işlek Syngrou Caddesi’nde meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Atina polisi, Syngrou Caddesi’ni kordon altına alırken, bölge sakinlerini ve turistleri binadan uzaklaştırdı.

Yunanistan'da patlama! İsimsiz telefonla aradı, bomba yerleştirilip 40 dakikada patlayacağını söyledi
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PATLAMADAN ÖNCE İSİMSİZ BİR TELEFON ARADI

Yerel medya, bir gazete ve haber sitesinin patlamadan kısa bir süre önce isimsiz bir telefon aldığını ve arayan kişinin demiryolu şirketi binasının dışına bir bomba yerleştirildiğini, yaklaşık 40 dakika içinde de patlayacağını söylediğini aktardı.

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