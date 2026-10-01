Yunanistan’da peş peşe iki deprem

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İstanbul
Yunanistan'da bugün, saat 16.03'te art arda iki deprem meydana geldi. 3.8 ve 3.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Teb'in 5 kilometre güneydoğusunda yer aldığı belirtilirken, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan depremin odak derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin ediliyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ndeki (EMSC) tanıklıklara göre, deprem Attika'da da hissedildi.