Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:52

Yunanistan’da peş peşe iki deprem

Yunanistan'da peş peşe iki deprem meydana geldi. 3.8 ve 3.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Teb'in 5 kilometre güneydoğusu olduğu kaydedildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yunanistan’da peş peşe iki deprem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:52

'da bugün, saat 16.03'te art arda iki meydana geldi. 3.8 ve 3.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, 'in 5 kilometre güneydoğusunda yer aldığı belirtilirken, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan depremin odak derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Yunanistan’da peş peşe iki deprem

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Yunanistan'da meydana gelen ve birçok bölgede hissedilen deprem halk arasında paniğe neden olarak sokağa dökülmelerine yol açtı.
Deprem, Perşembe günü saat 16.03'te meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Teb'in 5 kilometre güneydoğusunda yer aldığı kaydedildi.
Depremin odak derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ndeki (EMSC) tanıklıklara göre, deprem Attika'da da hissedildi.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#deprem
#yunanistan
#teb
#Avrupa-akdeniz Sismoloji Merkezi
#Attika
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.