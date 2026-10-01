Yunanistan'da bugün, saat 16.03'te art arda iki deprem meydana geldi. 3.8 ve 3.6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Teb'in 5 kilometre güneydoğusunda yer aldığı belirtilirken, depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan depremin odak derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yunanistan’da peş peşe iki deprem Yunanistan'da meydana gelen ve birçok bölgede hissedilen deprem halk arasında paniğe neden olarak sokağa dökülmelerine yol açtı. Deprem, Perşembe günü saat 16.03'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün Teb'in 5 kilometre güneydoğusunda yer aldığı kaydedildi. Depremin odak derinliğinin 5 kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ndeki (EMSC) tanıklıklara göre, deprem Attika'da da hissedildi.