Yunanistan'da polisten kaçan Türk ortalığı karıştırdı

27 Kasım 2024 09:16 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:30

Başkent Atina'da polis, kontrol noktasında durmayan bir aracı uzun süre kovaladı. Aracı terk eden şahıslardan birinin Türk vatandaşı olduğu belirlenirken şahsın çöpe attığı çantanın içinden silah çıktı.



Yunanistan'ın başkenti Atina​'da içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil​ ortalığı karıştırdı. Yanındaki 3 kişi ile birlikte polis kontrol noktasında durmayarak aracıyla kaçan şahıs, uzun süren kovalamacanın ardından yakayı ele verirken, kimliği açıklanmayan adamın Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

SİLAHI ÇÖPE ATTILAR

Her şey, içinde 4 kişi bulunan bir aracın polis kontrolünde durmaması üzerine başladı. Sabahın erken saatlerinde OPKE polisleri, içinde 4 kişinin bulunduğu bir aracı fark eden ekipler, kontrol etmeye çalıştı ancak sürücü hızlanarak park halindeki 3 araca çarptı ve içindekilerin tamamı kaçtı. Kaçmaları sırasında araçta bulunanlardan birinin çöp kutusuna attığı tabancaya el konuldu. Araçta yapılan aramalarda bir başka tabanca​ ve iki de cep telefonu ele geçirildi.

UYUŞTURUCU BULUNDURMA ŞUÇLAMASI

Polisin verdiği bilgiye göre olayda yakalanan şahsın yanı sıra biri kimliği tespit edilen 2 kişi hakkında cana ve mala kast, uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla dava açıldı. 4. şahsın kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.