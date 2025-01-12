Yunan adalarına 300 km mesafeli İsrail füzesi! İstanbul bile menzil içinde

12 Ocak 2025 11:01 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:03

Yunan basını, Atina hükümetinin Ege adalarına Türk tehlikesine karşı 300 kilometre menzilli İsrail yapımı füze rampaları konuşlandırmayı planladığını yazdı. Semadirek Adası'na yerleştirilecek füzeler, kuş uçuşu hesapla İstanbul'u dahi menzil içine alıyor.

Yunanistan'ın ana akım medya organlarından Ta Nea'da, Ege​'de suları yeniden ısıtacak bir iddiaya yer verildi. Gazete, Kiriakos Miçotakis başbakanlığındaki hükümetin, İsrail'le satın alım görüşmeleri süren "PULS" füze sistemlerinin büyük bölümünü Ege adalarına konuşlandırmayı planladığını yazdı.

"STRATEJİK NOKTALARA KİLİTLENECEK"

11 Ocak tarihli manşet "Adalar füzelerle korunuyor! Ege'deki duvar" başlıklı haberde, İsrail’e sipariş edilen ve yaz aylarında teslim alınması planlanan 32 km menzilli 17 Spike NLOS füzesinin yanı sıra 300 kilometre menzilli PULS füzelerinin "Ege'yi kilitleyeceği" yorumu yapıldı. Haberin devamında, "Bu şekilde Atina sadece Ege'yi 'kilitlemekle' kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin iç kesimlerinde stratejik öneme sahip turistik yerlere ve tesislere kilitlendiğinden Türk personel için ek bir baş ağrısı oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL​ BİLE MENZİL İÇİNDE Yunanistan​'a ait Semadirek Adası'na yerleştirilmesi durumunda kuş uçuşu hesapla 292 km ötedeki İstanbul'u dahi menzili içine alan PLUS füzelerinin daha önce satın alınan Fransız Exocet füzeleri ile birlikte Ege'de bir füze duvarı oluşturacağının altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN DENİZ SİLAHLARINI SIRALADILAR

Haberde dikkat çeken şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, 8 adet 'İstanbul' sınıfı fırkateyn, 8 adet TF-2000 güdümlü füze destroyeri, Anadolu'dan büyük bir uçak gemisi, 6 adet 'Reis' sınıfı denizaltının yapımını ve filosuna katılmasını bekliyor. MILGEM programının ilk aşamasında en az dört denizaltı daha inşa ediliyor. Toplamda Türk filosunda çeşitli inşaat aşamalarında olan 31 adet ünite bulunurken, hali hazırda büyük birimlerden mini uçak gemisi, 13 denizaltı, 17 fırkateyn ve 10 korvet de suda bulunuyor."

"USTACA BİR ÇÖZÜM"

Yunanistan'ın ise savaş gemilerine harcayacak parası bulunmadığı belirtilen haberde Atina'nın da Ege'deki bu duruma karşı Ege'de füze duvarı örerek ustaca bir çözüm yolunu tercih ettiği belirtildi.