Yunanistan'dan Türkiye'ye açık tehdit! 'AB desteğini keseriz'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye yönelik açıklamalarında tansiyonu yükseltti. protothema.gr’ye konuşan Miçotakis, Türkiye'nin Ege'deki hak iddialarını sürdürmesi halinde, Avrupa Birliği fonlarına erişiminin engellenebileceğini dile getirdi. Miçotakis, Türkiye’nin "Casus Belli" yani savaş nedeni doktrinini sürdürmesi halinde, Avrupa’nın finansal desteğini kesmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye Casus Belli’yi masadan kaldırmazsa ve Ege’deki gri bölge iddialarından vazgeçmezse, Avrupa kredilerine erişemeyecek" dedi.

Miçotakis, Ankara’nın 1995’te aldığı ve Yunanistan’ın Ege’de kara sularını genişletmesi durumunda “savaş nedeni” sayılacağını ilan eden kararı hedef alarak, bu tehdidin kaldırılmasını şart koştu.

Başbakan ayrıca, Türkiye’ye karşı diplomatik baskının süreceğini açıkça ifade etti.

"HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDE" İDDİASI

Miçotakis’in röportajdaki bir diğer çarpıcı başlığı ise savunma alanında Türkiye ile yapılan kıyaslamaydı. Yunanistan’ın hava gücünü ön plana çıkaran Başbakan, Türkiye karşısında askeri alanda üstünlüğü ele geçirdiklerini savundu.

"Türkiye ile yapılan anlaşmalar sayesinde hava dengesinde üstünlüğü ele geçirdik. Bir yıl içinde son teknolojiyle donatılmış üç adet yeni fırkateynimiz olacak" ifadelerini kullanan Miçotakis, Yunanistan’ın savunma yatırımlarını "stratejik avantaj" olarak tanımladı.

Avrupa'nın Türkiye politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Miçotakis, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın Ankara’ya silah satışını hedef aldı. Miçotakis, "Türklere her zaman silah verdiler" diyerek Batı'nın Türkiye’ye yönelik savunma sanayii desteğini eleştirdi.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerde Avrupa Birliği'nin daha etkin bir politika izlemesi gerektiğini savundu. AB içindeki pozisyonlarının Türkiye’yi sınırlamak açısından stratejik rol oynadığını kaydeden Miçotakis, "Mesele komşularımızın ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız" ifadesini kullandı.

1995 TBMM BİLDİRİSİ NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te oybirliğiyle kabul ettiği bildiride, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde kara sularını 12 deniz miline çıkarması halinde bunun Türkiye’nin hayati çıkarlarını tehdit edeceği ve böyle bir durumda hükümete her türlü önlem, gerekirse askeri tedbir alma yetkisi verildiği ilan edilmişti.

Yunanistan’ın, 1995’te Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayanarak Ege kara sularını genişletme yetkisini kendi hükümetine vermesi üzerine Türkiye sert tepki göstermişti. TBMM’nin Haziran 1995’te kabul ettiği bildiride, Türkiye’nin Ege’deki hayati çıkarlarını korumak adına gerekirse askeri önlemler alınabileceği vurgulandı.