Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Gelecek nesillere bunu borçluyuz

03 Temmuz 2024 08:46 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:13

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Atina'da 'Jeopolitik Savaş: Sürdürülebilir barış için ön şartlar nelerdir?' başlıklı panelde dış politikaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yunan Bakan Yerapetritis, dünya gündemini meşgul eden bazı sorunların artık bölgesel değil, sınır ötesi niteliğe sahip olduğunu belirten Yerapetritis, iklim krizi ve Covid-19 salgınını buna örnek gösterdi. Dünya genelini etkileyen sorunlara dikkat çeken Yunan bakan, ülkelerin de dış politikalarının bu doğrultuda değiştiğini belirtti.

''GELECEK NESİLLERE BORCUMUZ''

Türkiye ile diyaloğun Yunanistan'a vatansever bir hizmet olduğunu vurgulayan Yerapetritis, "(Türkiye ile) her konuda mutabık kalmayacağız, bunu biliyoruz. Naif değiliz. Gerilimleri azaltacak, diyalog, diplomasi ve demokrasi yolunu açacak koşullar oluşturmak gelecek nesillere borcumuzdur. Abartılı iddialara kapılmadan, adım adım bunu yapıyoruz. Güzel bir pozitif gündem oluşturduk." ifadelerini kullandı.

''ORTA DOĞU'DA KAZALAR FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLİYOR''

Yerapetritis, dış politikadaki bu çizginin vatani bir görev olduğunu ifade ederek, "Zira, Ege'de bir kaza olursa, durumu düzeltmek için bir VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi olmayacak. Kaza düzeltilemez. Orta Doğu'da gördüğümüz gibi, kazalar çok kolay bir şekilde felakete sürükleyen sonuçlar doğurabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey." dedi.