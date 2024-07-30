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Yunanistan'ı 'keçi vebası' sardı! Binlerce hayvan itlaf edildi: Yasak getirildi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
30 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:29
Yunanistan&#039;ı &#039;keçi vebası&#039; sardı! Binlerce hayvan itlaf edildi: Yasak getirildi

Yunanistan'da 'keçi vebası' hayvanlar arasında yayıldı. Yüksek derecede bulaşıcı olan hastalık nedeniyle koyun ve keçi taşımacılığı ülke genelinde yasaklandı. 

Yunanistan'da 'Peste des Petits Ruminants (PPR)' olarak bilinen 'keçi vebası' virüsü yayılıyor. İlk kez 11 Temmuz'da ortaya çıkan, yüksek derecede bulaşıcı bir enfeksiyon olan hastalık, şimdiye kadar en az 7 bin hayvanın itlaf edilmesine neden oldu.

Hayvanları yüzde 80'in üzerinde öldürme riski olan hastalığın insanları etkilemediği açıklandı. 

Yunanistan'ı 'keçi vebası' sardı! Binlerce hayvan itlaf edildi: Yasak getirildi - 1. Resim

KEÇİ VE KOYUN TAŞIMACILIĞI YASAKLANDI

Yunanistan genelinde keçi ve koyun taşımacılığı yasaklandı. Yunanistan Tarım Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada, yasağın hastalığın yayılmasını sınırlamak ve ortadan kaldırmak amacıyla getirildiğini duyurdu. Bakanlık, hayvan yetiştiricilerini, peynir üreticilerini, mezbaha sahiplerini ve yem tedarikçilerini yeni kısıtlamalar hakkında bilgilendirdi.

AB düzenlemelerine göre, PPR vakası tespit edildiğinde tüm sürü itlaf edilmeli ve etkilenen çiftlik dezenfekte edilmeli.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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