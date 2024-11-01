Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör saldırısı paniği! Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:15

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olayın ardından Yunanistan Terörle Mücadele Polisi soruşturma başlattı.