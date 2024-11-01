Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör saldırısı paniği! Ölü ve yaralılar var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:15
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olayın ardından Yunanistan Terörle Mücadele Polisi soruşturma başlattı.
Yunanistan başkenti Atina'nın Ampelokipoi bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Daire kullanılamaz hale gelirken, binada da büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri 1 erkeğin cansız bedenine ulaştı, yaralı 1 kadın ise hastaneye kaldırıldı.
TERÖR SALDIRISI OLABİLİR
Yunanistan Terörle Mücadele Polisi, olayın "patlayıcı bir cihazdan kaynaklandığı" ihtimali üzerine soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı