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Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör saldırısı paniği! Ölü ve yaralılar var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 10:15

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olayın ardından Yunanistan Terörle Mücadele Polisi soruşturma başlattı.

Yunanistan​ başkenti Atina​'nın Ampelokipoi bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama​ meydana geldi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Daire kullanılamaz hale gelirken, binada da büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri 1 erkeğin cansız bedenine ulaştı, yaralı 1 kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör saldırısı paniği! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Yunanistan Terörle Mücadele Polisi, olayın "patlayıcı bir cihazdan kaynaklandığı" ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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