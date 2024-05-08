Yunanistan'ın Kariye Camii rahatsızlığı! Miçotakis, Ankara'da dile getirecek

08 May 2024 14:31 - Güncelleme : 08 May 2024 15:05

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret gündem oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşen Miçotakis İstanbul'daki Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Kritik ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Miçotakis, pazartesi günü Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.

''OLUMSUZ BİR MESAJI VERİYOR''

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; burası bir kültürel miras anıtı. İyi ilişkiler hedeflediğimizde ortak değerlere saygı göstermeliyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, ibadete açıldı.