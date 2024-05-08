Yunanistan'ın Kariye Camii rahatsızlığı! Miçotakis, Ankara'da dile getirecek
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis gelecek hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde ülkesinin 'Kariye Cami' rahatsızlığını dile getireceğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'ye yapacağı ziyaret gündem oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşen Miçotakis İstanbul'daki Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Kritik ziyaret öncesinde açıklamalarda bulunan Miçotakis, pazartesi günü Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini söyledi.
''OLUMSUZ BİR MESAJI VERİYOR''
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da, "Kariye Manastırı'nın camiye dönüştürülmesi olumsuz bir mesaj veriyor; burası bir kültürel miras anıtı. İyi ilişkiler hedeflediğimizde ortak değerlere saygı göstermeliyiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, ibadete açıldı.